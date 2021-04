Fußball | 3. Liga Verl kommt: HFC setzt im Kampf gegen den Abstieg auf Heimspiele

33. Spieltag

Der Hallesche FC hofft im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga vor allem auf seine Heimpartien: In der englischen Woche kommt Aufsteiger SC Verl. Anpfiff ist am Dienstag (19:00 Uhr/live in der SpiO-App).