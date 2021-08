Ein Sieg gegen den SC Verl am Freitagabend (27. August, 19 Uhr, im Liveticker und Radio-Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) und der Hallesche FC hätte 13 Punkte auf seinem Konto – so viel wie noch nie nach sechs Spieltagen seit dem Drittliga-Aufstieg 2012. Von statistischen Querverbindungen oder historischen Saisonstartanalogien hält Florian Schnorrenberg jedoch nichts. Damit "beschäftige ich mich nicht", machte der HFC-Trainer auf der Pressekonferenz am Donnerstag noch einmal deutlich.