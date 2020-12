Klar ist, dass mit Dynamo-Kapitän Sebastian Mai (Knieverletzung) und Abwehrchef Marco Hartmann (Sperre) zwei ehemalige HFC-Gesichter fehlen werden. "Dresden wird das kompensieren. Ob sie das auch für ihre Standards schaffen mit dem Wegfall von zwei Top-Kopfballspielern, wird das Spiel zeigen", sagte HFC-Trainer Florian Schnorrenberg am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Zudem fallen die Dresdner Paul Will, Chris Löwe und Luka Stor verletzt aus. Dafür könnte Abwehrmann Robin Becker nach Muskelfaserriss ins Aufgebot zurückkehren.

SGD-Cheftrainer Markus Kauczinski, der nunmehr ein Jahr bei Dynamo an der Seitenlinie steht, erwartet einen starken Gegner. "Halle verfügt über eine große Qualität, sowohl in der mannschaftlichen Gesamtheit als auch individuell. Terrence Boyd etwa ist einer der besten Stürmer der Liga", sagte der 50-Jährige.

Beide Vereine präsentierten sich zuletzt in starker Form. Doch am vergangenen Wochenende gab es für Halle und Dresden jeweils einen kleinen Dämpfer. Nach drei Siegen in Folge ohne Gegentor und insgesamt sechs Spielen ohne Niederlage verlor der HFC mit 2:4 bei Aufsteiger Verl. Damit wurde das Klettern in der Tabelle vorerst gestoppt.