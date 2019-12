Fußball | 3. Liga HFC: Spielt Boyd in Kaiserslautern wieder von Beginn an?

18. Spieltag

Der Hallesche FC will am Samstag (Anstoß: 14 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern im Aufstiegskampf weiter punkten. Nach dem 1:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Spitzenreiter MSV Duisburg kletterte die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner auf den zweiten Tabellenplatz. Mit einem Sieg auf dem Betzenberg würden die Hallenser mindestens über Nacht sogar auf Rang eins springen, weil der MSV erst am Sonntag spielt.