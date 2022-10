Donnerstagabend gab es die nächste Episode im HFC-Trainerkrimi. Vorstand, Verwaltungsrat, sportliche Leitung und der Übungsleiter selbst traten in den Austausch. Meyer war froh, dass zur Abwechslung mal nicht über ihn, sondern mit ihm gesprochen wurde: "Wir haben, so wie es sich nach einer gewissen Zeit gehört, mal zusammengesetzt und den Status quo aus sportlicher Sicht bestimmt, um mal einen Abgleich zu haben. Die Dinge sind wichtig." Es schien so, als wolle man den Trainer wieder mehr einbauen, nachdem Vereinspräsident Jens Rauschenbach vorletzte Woche schnelle Ergebnisse gefordert hatte und Meyer so unter Druck geraten war.

"Unterschiedliche Blicke auf die sportliche Situation"

Darum ist die Abstiegsangst so akut wie nie beim HFC

Fakt: Nach fünf sieglosen Partien - mit drei Remis gegen vier direkte Konkurrenten der unteren Tabellenhälfte - läuten die Alarmglocken in der Saalestadt. Noch nie in den gut zehn Jahren Drittliga-Zugehörigkeit schien die Abstiegsangst so akut. Meyer betont: "Wir wissen um unsere Verantwortung, es geht um die Existenz des Vereins." Der Kader ist nach dem abermaligen Umbruch maximal durchschnittlich besetzt, der Start misslungen und die Offensive weder ligaerfahren noch durchschlagskräftig. Nur zwei Tore aus den vergangenen vier Spielen, darunter ein Auer Eigentor-Geschenk beim 1:1 zuletzt im Erzgebirge, zeugen von der Problematik. Die Spielsysteme hat Meyer auch schon reichtlich variiert - ohne klaren Fortschritt.

Stürmer Dominik Steczyk läuft der Musik in der 3. Liga bisher hinterher - wie hier gegen Duisburgs Sebastian Mai. Bildrechte: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel Gesicht des Misserfolgs ist der als Hoffnungsträger verpflichtete Angreifer Dominik Steczyk, der in sieben Partien nie traf. Meyer bemerkt immerhin: "Stürmer machen ihr Selbstvertrauen an Toren fest. Der Schutzmechanismus der Mannschaft funktioniert. Die Jungs bestärken ihn nach einem guten Training und versuchen, ihn aus der Phase heraus zu holen."

Meyer: "Direkt den Deckel draufmachen!"

Aufsteiger Bayreuth stellte vor Beginn dieses Spieltages neben dem schwächsten Angriff mit acht Toren bei 22 Gegentoren auch noch die schlechteste Abwehr. Ein Sieg im Abstiegsgipfel mit dem Schlusslicht ist da für den Drittliga-Dino eigentlich Pflicht. Dementsprechend macht Meyer eine Ansage: "Wir dürfen nicht ansatzweise den Moment aufkommen lassen, wo Bayreuth die Chance verspürt, hier etwas mitnehmen zu können. Da wollen wir direkt den Deckel draufmachen, von Beginn an präsent sein und das Spiel offensiv bestreiten."

Damit seine Jungs das mit dem Deckel auch wirklich richtig verstehen, machte der Coach diese Woche mit den Profis sogar einen Kochkurs. Meyer erklärt: "Es ging darum, sich mal woanders zu sehen und andere Luft zu schnuppern." Das sollte die Stimmung heben.