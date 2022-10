Diese Woche ruderte Rauschenbach dann halb zurück, sprach in der "Mitteldeutschen Zeitung" davon, dass es "kein Ultimatum" gibt. Allerdings vermied er bewusst eine Garantie, dass Meyer unabhängig vom Ausgang auch nach dem Bayreuth-Spiel weiter an der Seitenlinie stehen wird. Der betroffene Coach nahm die Ergebnisse der Sitzung jedenfalls so wahr: "Es waren konstruktive Gespräche mit unterschiedlichen Blicken auf die sportliche Situation und den entsprechenden Ansätzen, die man braucht, um Erfolg zu haben. Ich spüre das Vertrauen des Vereins." Nach Sport-im-Osten-Informationen hält vor allem Vorstandsmitglied und Sparkassen-Chef Dr. Jürgen Fox, der Meyer im zweiten Anlauf intern als Trainer durchsetzte und schließlich verpflichten konnte, noch an ihm fest. So erklärt sich möglicherweise der wankelmütige Spagat der Vereinsgremien in der Außenkommunikation.