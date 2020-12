Gern werden sich die Rand-Münchner an den letzten Auftritt bei den Hallensern erinnern, als sie in der vergangenen Saison am 25. Spieltag (23. Februar 2020) einen 5:3-Sieg einfuhren. Allein Dominik Stroh-Engel sorgte für drei Treffer für UHG, wobei ihm beim zwischenzeitlichen 1:2 noch ein Eigentor unterlief. In der Bilanz gegen den HFC liegt Unterhaching jedoch in insgesamt zwölf Begegnungen im Hintertreffen. Drei Siegen stehen vier Unentschieden und fünf Niederlagen gegenüber.