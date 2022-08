Die Woche habe man genutzt, "um verschiedene Spielsysteme durchzuprobieren." So lässt es Meyer auch offen, ob er sein Team wie zuletzt in einer Dreierkette auflaufen lässt oder auf einen Viererverbund in der Abwehr umschwenkt. Klar ist: "Wir können beides und es voller Selbstbewusstsein sowohl in die eine als auch in die andere Richtung entscheiden."