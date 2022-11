Die bittere Niederlage zu Wochenbeginn beim VfL Osnabrück beschäftigte HFC-Trainer André Meyer zwangsläufig auch noch am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Heimspiel gegen dem SV Waldhof Mannheim. Leistung und Ertrag der Hallenser stimmten vor den über 13.000 Fans im Tollhaus an der Bremer Brücke einfach nicht überein. "Wir haben alle nach dem Spiel dagesessen und Frust geschoben, weil es nicht selbstverständlich ist, so ein Auswärtsspiel dort zu spielen", berichtete Meyer.