Für den Halleschen FC steht am Sonntag (16.05.) gegen den SV Wehen Wiesbaden das letzte Heimspiel der Saison an. Mit dem Klassenerhalt hat der HFC die Pflicht bereits erfüllt, aber ein Schaulaufen sollen die verbleibenden zwei Spiele dennoch nicht werden. Das liegt vor allem am neuen Sportdirektor. Ralf Minge hat seine Ambitionen mit dem Verein bereits dargelegt. Für die Spieler bedeutet das, unter Beweis zu stellen, dass sie für die Ziele des Vereins hilfreich sind.

Boyd spricht sich für Schnorrenberg aus

Aber nicht nur der Kader wird genau unter die Lupe genommen, auch die Zukunft von Trainer Florian Schnorrenberg ist noch ungeklärt. Zwei Erfolge zum Saisonabschluss würden seine Verhandlungsposition sicher mehr stärken, als zwei Pleiten. Mit Torjäger Terrence Boyd hat Schnorrenberg einen wichtigen Fürsprecher in der Mannaschaft. "Wenn man die Voraussetzungen für einen Neustart schafft und Veränderungen vornehmen will, dann ist er aus meiner Sicht ein geeigneter Kandidat. Ich traue ihm das zu", so Boyd gegenüber der "Bild"-Zeitung. Terrence Boyd und HFC-Trainer Florian Schnorrenberg (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Eibner

Wehen Wiesbaden kommt mit Rückenwind

Der Hallesche FC wird alles daran setzen, richtige Aufbruchstimmung zu entfachen und gegen Wehen Wiesbaden zu gewinnen. Das wird allerdings nicht einfach. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm kommt mit mächtig Rückenwind in die Partie. In den vergangenen neun Spielen gab es nur eine Niederlage. Und unter der Woche hat der Tabellen-Sechste mit einem Kantersieg (5:0) gegen den FSV Frankfurt den Einzug ins Finale des hessischen Landespokals perfekt gemacht. Das unterstreicht die gute Form und beruhigt die hessische Seele. "Ich bin sehr zufrieden mit dem, was meine Mannschaft abgeliefert hat", so Rehm. Im Finale trifft Wehen Wiesbaden auf Steinbach Haiger aus der Regionalliga Südwest. Ein Titel ist also im Bereich des Möglichen. SVWW-Trainer Rüdiger Rehm kommt mit breiter Brust nach Halle. (Archiv) Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Seien Sie live dabei