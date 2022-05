Worum es für den HFC wirklich geht

Der gebürtige Hallenser berichtet aus Gesprächen mit potentiellen Neuzugängen: "Da haben wir die Erfahrung in den letzten Wochen gemacht, dass es nicht so einfach ist. Selbst wenn man sich auf Spieler fokussiert, heißt es nicht, dass sie letztendlich auch hier sind." Sprich: Der HFC braucht neue Argumente, ein sporliches Konzept und muss Ambitionen ausstrahlen, um gestandene Profis zu überzeugen. Wenn im Sommer dann ein umworbener Kicker auf die Tabelle schaut, kann die Abschlussposition gar nicht so unbedeutend sein. Sechs Ränge sind für die Saalestädter möglich. Halle kann nämlich per Sieg noch vor Zwickau bis auf Platz elf klettern, aber im Extremfall bei einer hohen Niederlage sogar hinter Verl zurückfallen und eine 16 vorm Vereinsnamen stehen haben. Das könnte unentschiedende Spieler zusätzlich ins Grübeln bringen.

Diese fünf Spieler sollen in Halle bleiben

Louis Samson hat noch bis 2023 Vertrag beim HFC, spielte in den vergangenen fünf Partien nur 17 Minuten. Bildrechte: imago images/Fotostand Derweil hat Sportchef Ralf Minge gemeinsam mit dem Coach die ersten Planungsschritte eingeleitet. Gehalten werden sollen die zwei Torhüter Daniel Mesenhöler und Sven Müller. Meyer erklärte dazu: "Ich würde mich freuen, wenn beide nächste Saison in Halle sind." Konkrete Angebote sollen bereits Jan Shcherbakovski und Julian Guttau, der gegen Wiesbaden wegen einer Sprunggelenksverletzung ausfällt, vorliegen haben. "Beide sind in Gesprächen mit dem Verein. Ich denke, dass es eine zeitnahe Entscheidung gibt", kündigte Trainer an. Louis Samson, der unter ihm zum Dauerreservist wurde, soll allerdings laut Meyer bleiben.

Meyer: "Einige wollen noch eine Duftnote abgeben!"

Torwart Daniel Mesenhöler soll beim HFC laut Trainer Meyer verlängern. Bildrechte: IMAGO / Fotostand Vorm Duell mit den Hessen meinte er bei allen Vorbereitungen auf die neue Saison: "Es ist nicht so, dass es mit allen eine finale Absprache gibt. Ich bin mir sicher, dass einige noch eine Duftnote abgeben wollen. Für die Jungs ist es die letzte Möglichkeit, sich zu präsentieren." Womit man wieder beim Thema Eigenwerbung wäre. Die betrieb der Übungsleiter auch bei seiner Einschätzung der bald abgeschlossenen Spielzeit: "Es ist kein so schlechtes Fazit. Wenn man den aus der Wertung genommenen Sieg gegen Türkgücü einrechnet, haben wir im Schnitt 1,4 Punkte pro Spiel geholt. Das wäre über die ganze Saison ein einstelliger Tabellenplatz. Dazu haben wir uns in der Abwehr stabilisiert."

Gutes Omen aus dem Vorjahr