Bisher holte Halle in beiden Halbserien genau 21 Punkte. Heißt: Schon mit einem Remis würde die Truppe von Trainer André Meyer zumindest eine kleine Steigerung anzeigen. Positiv: Die Saalestädter sind seit fünf Spielen ungeschlagen, davon allerdings vier Remis. Bei den Gästen ist dagegen keine wirkliche Tendenz erkennbar. Wiesbaden liefert ein wildes Auf und Ab, spielt eine sehr durchwachsene Saison.

André Meyer würde ein 4:0 wie letzte Saison zuhause gegen Wiesbaden sicher gern als Ergebnis mitnehmen. Bildrechte: IMAGO/Köhn

Schon vor einem Jahr trafen sich beide Klubs im letzten Heimspiel des HFC zu einem Match, in dem es um nicht mehr allzu viel ging. Die Rot-Weißen feierten dabei einen 4:0-Erfolg, es war der einzige in den letzten sechs Vergleichen mit Wehen, also ein gutes Omen für eine weitere Verbesserung.