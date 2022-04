Ein Selbstläufer ist also nicht zu erwarten. Das hat der HFC schon im Hinspiel zu spüren gekriegt, als man mit 1:2 unterlag. Die Partie stellte für Halle damals einen Wendepunkt da. An den folgenden fünf Spieltagen konnte die Mannschaft bis zum Ende der Hinrunde keinen Sieg mehr einfahren und stürzte in der Tabelle von Rang acht auf Platz 14. Es folgte zum Ende des Jahres der Trainerwechsel von Florian Schnorrenberg hin zu André Meyer. Ein solches negatives Erlebnis soll nun um jeden Preis vermieden werden. „Wir wissen wegen dem Hinspiel, dass eine Qualität da ist und wir gewarnt sein müssen. Natürlich ist es für uns das absolute Ziel, die drei Punkte zu holen. Es darf keinen anderen Ansatz geben.“, meint Kapitän Jonas Nietfeld.

Die Partie am Samstag ist für den HFC gleichzeitig der Auftakt in eine entscheidende englische Woche. Auf das Spiel gegen Havelse folgt am Mittwoch ein Aufeinandertreffen mit dem VfL Osnabrück, ehe die Saalestädter am folgenden Samstag zur zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund reisen müssen. „Wir haben die Möglichkeit dann vielleicht mit Rückenwind gegen Osnabrück in die Partie zu gehen. Es sind spannende Tage für uns. Wir sehen die Chance unser Ziel zu erreichen.“, so Trainer Meyer. Sechs Spieltage vor dem Ende der Saison stehen die Hallenser nur fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Es geht also um nichts Geringeres als den Klassenerhalt.