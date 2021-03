Die Erinnerung an das letzte Aufeinandertreffen mit 1860 München dürfte beim Halleschen FC mindestens genauso schmerzlich sein, wie das 0:3 am vergangenen Wochenende gegen die SpVgg Unterhaching. Mit 1:6 gab es am 9. Spieltag in München die bisher höchste Saisonniederlage. Der entscheidende Mann damals: Dennis Dressel, der alle HFC-Hoffnungen auf Punkte mit einem Viererpack zunichte machte.

Doch das Fußballgeschäft ist schnelllebig, das sagt auch der Trainer von 1860 München, Michael Köllner, vor dem Duell in Sachsen-Anhalt. "Was interessiert mich, was vor vier Monaten war", so der Coach des Tabellen-Sechsten, der zuletzt ebenfalls eine Pleite einstecken musste; die "Löwen" verloren am vergangenen Samstag (06.03.) mit 0:1 gegen den MSV Duisburg. HFC-Trainer Schnorrenberg weiß dennoch, dass mit dem kommenden Gegner zu rechnen ist, trotz der jüngsten Niederlage. "Wir werden leiden müssen gegen den Ball, um gegen diese Mannschaft erfolgreich zu bestehen", so Schnorrenberg.