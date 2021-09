Mit Magdeburg und Rostock gelang Löhmannsröben schon zweimal der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Könnte er auch beim HFC zum entscheidenden Aufstiegsfaktor werden?



Erstmal sind wir froh, dass wir solch einen Spieler im Kader haben, der diese Erfahrung schon gemacht hat. Wenn wir später in der Saison in diesen Regionen landen werden, kommen wir darauf vielleicht nochmal zurück. Aber die Aktualität sieht so aus, dass wir acht verletzte Spieler ersetzen müssen und sehr knackige Aufgaben vor uns haben. Als nächstes steht direkt eine englische Woche mit den Spielen gegen 1860 München, in Zwickau und Mannheim an.