Die Ausgangslage

Beim Halleschen FC (18.) ist nach dem 1:0-Erfolg gegen den VfL Oldenburg am vergangenen Montag das Wort "Erleichterung" in aller Munde. Der Grund: Der Sieg bedeutete nicht nur das Ende einer beinahe beispiellosen Hallenser Negativserie (sieben Spiele, ein Punkt), sondern bescherte dem neuen Trainer Sreto Ristic auch einen perfekten Start in seine Mission "Klassenerhalt". Schon beim 3:0-Testspiel-Sieg gegen den ZFC Meuselwitz zuvor hatte seine Mannschaft angedeutet, dass den taktischen Vorgaben des Trainers gefolgt wird.



"Er ist das professionell angegangen, hatte auch eine klare Idee, wie wir's angehen wollen - aus einer stabilen Defensive", fasste der Oldenburg-Siegtorschütze Niklas Kreuzer die ersten Tage unter Ristic zusammen. Eine Maßnahme, die dabei gefruchtet hat: Kapitän Jonas Nietfeld, der unter André Meyer im Sturm eingesetzt wurde, kehrte als Abwehrchef in die Defensive zurück. Der Sieg war Balsam auf die geschundenen HFC-Seelen, doch um aus der Abstiegszone zu klettern, muss weiter gepunktet werden. Die nächste Chance gibt es am Freitag (24.02.) zu Hause gegen den formschwachen TSV 1860 München.

Die Bilanz von HFC-Trainer Sreto Ristic: ein Spiel, ein Sieg. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Fotostand

In diesen Tagen ist es nicht leicht, Fan vom TSV 1860 München (8.) zu sein. Die ambitionierten Bayern, die so stark in die Saison 2022/23 gestartet sind, haben von den vergangenen zehn Liga-Spielen nur eins gewonnen und sind dadurch mittlerweile von der Tabellenspitze ins Tabellen-Mittelfeld abgerutscht. Die völlig blutleere Vorstellung beim 0:3 zuletzt gegen den SC Verl setzte das i-Tüpfelchen auf den aktuellen Negativ-Lauf.

Eines der größten Probleme zuletzt: Die weitere andauernde Suche nach einem neuen Cheftrainer. Sollte bis Freitag kein neuer Boss gefunden sein, wird Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel zum vierten Mal in Folge als Interimstrainer an der Seitenlinie stehen. Heißester Kandidat für die Nachfolge von Michael Köllner, der im Januar von seinen Aufgaben entbunden wurde, ist Co-Trainer Stefan Reisinger. Für diese Lösung gibt es allerdings nach Vereinsangaben aber noch offene Fragen, da Reisinger aktuell noch keine A-Lizenz besitzt. Auch Achim Beierlorzer und Manuel Baum sollen als Trainer-Alternativen auf dem Zettel stehen - allerdings noch nicht am Freitag gegen Halle.

Ex-RB-Leipzig-Coach Achim Beierlorzer gilt als einer der Trainerkandidaten für 1860 München. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Die letzten Spiele