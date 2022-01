Meyer coachte bisher noch nie in der dritten Liga. An der Seitenlinie trat er zuvor als Co-Trainer unter seinem Bruder Daniel bei Erzgebirge Aue auf, bevor er selbst einen Cheftrainerposten beim FSV Union Fürstenwalde übernahm. Seinen letzten Verein, den Berliner AK, hinterlässt Meyer auf einem respektablen dritten Rang in der Regionalliga Nordost. Meyer gilt als umgängliche Person, die einen mutigen und offensiven Spielstil predigt, der den Gegner unter Druck setzen, aber auch eigene Fehler verzeihen soll. Dass der gebürtige Hallenser nun die Mannschaft seiner Heimatstadt über den Platz kommandieren darf, könnte Meyer die gewisse Extra-Motivation liefern.