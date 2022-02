Die Regenerationszeit ist kurz, für den Halleschen FC gibt es kein Verschnaufen. Am Dienstag (8. Februar) ist die Mannschaft von Trainer André Meyer erneut gefordert, diesmal im Nachholer vom 21. Spieltag gegen Türkgücü München. Der Anstoß im Leuna-Chemie-Stadion erfolgt 19 Uhr. Wir sind per Live-Ticker und Audiostream auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App dabei.