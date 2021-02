"Unentspannt" sei er am Wochenende gewesen, sagte Schnorrenberg. Man merkte: Die 1:2-Niederlage in Meppen vom vergangenen Freitag hatte noch in ihm gearbeitet: "Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Dann ist man natürlich enttäuscht, aber auch verärgert." Mittlerweile habe er sich wieder beruhigt, "weil wir auch wissen, wie wichtig es ist, mit der nötigen Lockerheit an die nächsten Aufgaben heranzugehen".