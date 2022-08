Viel Zeit zum Grübeln bleibt Trainer André Meyer und den Spielern des Halleschen FC nicht, denn bereits am Freitag (12. August, 19 Uhr, im Ticker und live in voller Länger hören auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App) steigt der dritte Akt in der Englischen Woche. Zu Gast im Leuna-Chemie-Stadion ist Aufsteiger VfB Oldenburg.