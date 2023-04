Unter Sreto Ristic ist der Hallesche FC nicht nur seit zehn Spielen ungeschlagen, sondern schaffte dank des jüngsten Erfolgs in Bayreuth noch etwas ganz anderes, viel Banaleres: erstmals in dieser Spielzeit konnten zwei Spiele in Folge siegreich gestaltet werden, wodurch das Polster auf die Abstiegszone vor dem 33. Spieltag vier Punkte beträgt. Die Aufgaben im Saisonendspurt haben es allerdings in sich. In den letzten sechs Partien warten vier Aufstiegsaspiranten auf den HFC. Den Auftakt markiert das Heimspiel am Freitag (19 Uhr im Ticker und live hören in der SpiO-App) beim derzeit sechstplatzierten VfL Osnabrück.