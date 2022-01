Wobei etwa HFC-Mittelfeldspieler Jan Löhmannsröben nach Abpfiff der denkwürdigen 0:1-Schlappe einwarf: "Selbst meine Jungs, die schon vier Bier drin haben, haben auch gesehen, dass es ein Tor war." Aber trotz des nur allzu nachvollziehbaren Hallenser Unmuts über Elias Huths warum auch immer zurückgenommenes Ausgleichstor – aufgrund der unfreiwilligen Vorlage des Braunschweigers Jannis Nikolaou stand Assistgeber Joscha Wosz jedenfalls definitiv nicht im Abseits – braucht es am Dienstagabend umso mehr einen Befreiungsschlag daheim gegen die keineswegs in ruhigen Tabellengefilden liegende Viktoria aus Berlin.

Unbefriedigende Erklärung – Schiri Franz Bokop im Gespräch mit HFC-Trainer André Meyer. Bildrechte: IMAGO / Joachim Sielski

Der HFC hat in den zurückliegenden sieben Spielen sechs Mal verloren und dabei lediglich ein Remis beim wenig ansehnlichen 0:0 gegen den Tabellenvorletzten aus Würzburg zustande gebracht. André Meyer war in sechs jener sieben Partien noch in Diensten des Berliner AK. Schiri Bokops Fehlentscheidung vermurkste ihm das Debüt auf der Hallenser Trainerbank. Trotzig stellte Meyer nach der eigentlich hoffnungsschimmernden Leistung seines neuen Teams fest: "Mich freut es für die Mannschaft, dass sie so ein Spiel hingelegt hat – vor allem in der zweiten Halbzeit eine Riesenmoral gezeigt hat. Das, was fehlt, ist das Ergebnis, die Belohnung dafür."