Endspurt in der 3. Liga. Das bedeutet auch für den Halleschen FC, noch einmal alle Kräfte für einen versöhnlichen Saisonabschluss zu sammeln. Im vorletzten Heimspiel der Saison empfängt die Mannschaft von André Meyer am Sonnabend (30. April) den FC Viktoria Köln, der wie die Saalestädter 38 Punkte auf der Habenseite hat. Das Spiel der Tabellennachbarn (13. gegen 14.) überträgt "Sport im Osten" ab 14 Uhr live aus dem Leuna-Chemie-Stadion im TV und per Stream auf mdr.de/sport sowie in der "SpiO"-App.