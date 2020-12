Aufsteigende Kurven sind in diesen Pandemie-Tagen oftmals keine guten Anzeichen. Im Fußball laufen die Dinge gewiss anders, und so musste Florian Schnorrenberg auch ein wenig schmunzeln, als er zu Beginn der Pressekonferenz vor dem letzten Heimspiel vor Weihnachten gegen Waldhof Mannheim am Samstag (Anstoß: 14 Uhr, live im MDR-Fernsehen, auf sport-im-osten.de und und in der SpiO-App) von einem Journalisten gefragt wurde, was er sich am Ende eines solchen "Seuchenjahres" vorgenommen habe.