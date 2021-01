Fußball | 3. Liga HFC gegen Mannheim vor kniffliger Generalprobe

Hauptinhalt

Nachholer 17. Spieltag

Für den Halleschen FC ergibt sich vier Tage nach der deftigen Abreibung gegen Bayern II die Chance zur Wiedergutmachung. Mit Waldhof Mannheim trifft die Schnorrenberg-Elf am Mittwoch (19 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) auf eine offensiv brandgefährliche Mannschaft, an die vor allem Halles Trainer noch gute Erinnerungen hat.