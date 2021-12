Bei den Hallensern läuft es nach gutem Saisonstart einfach nicht rund. Die Begegnung in Köln war die dritte Pleite in Folge. Mittlerweile rangiert die Mannschaft von Florian Schnorrenberg mit 21 Punkten auf Rang 17, nur vier Punkte von der Abstiegsregion entfernt. Der Ernst der Lage ist auch Schnorrenberg bewusst. In der "MZ" sprach er von einer "sehr ernsten Situation. Den zwischenzeitlich positiven Eindruck haben wir verdorben. Wir wissen, dass der Blick jetzt zwangsläufig nach unten geht". Das "Schlimmste" sei für ihn in der Köln-Partie gewesen, dass es von der Mannschaft kein Aufbäumen gab. Deshalb führte Schorrenberg am letzten Montag viele Einzelgespräche mit den Spielern. Ob es hilft? Das wird sich am Sonnabend ab 14 Uhr zeigen.