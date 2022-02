Auch wenn die Münchner mit acht Punkten mehr vier Plätze über Halle stehen, ist die Stimmung bei den Oberbayern umso mehr im Keller. Die 1:2-Blamage gegen den Stadtrivalen und per Punktabzug fast sicheren Absteiger Türkgücü München hat die Gemüter der weiß-blauen Anhänger massiv erhitzt. Vorm HFC-Duell mussten sich Sportchef Günther Gorenzel und Trainer Michael Köllner in einer fast einstündigen Pressekonferenz für die katastrophale Leistung rechtfertigen. Die Löwen haben seit drei Spielen nicht mehr gewonnen, so unnötig eine gute Ausgangsposition fürs Aufstiegsrennen hergegeben.



Für Ärger sorgte vor allem, dass die Profis – so angebliche Augenzeugen-Berichte – beim Auslaufen nach dem Türkgücü-Derby gelacht hätten. Gorenzel wies den Zusammenhang ab: "In der Kabine und im Bus hätte man nach dem Spiel eine Stecknadel fallen gehört. Bei den Intervallläufen nach der Partie haben einige Spieler nur ein Startsignal öfters verpasst und mussten darüber schmunzeln. So entstand der falsche Eindruck."