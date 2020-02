Es war eine ungewöhnlich große Medienrunde, die Torsten Ziegner am Dienstagmorgen in Halle empfing. Etliche Journalisten hatten sich vor Trainingsbeginn auf dem Vereinsgelände des Halleschen FC eingefunden, um den Trainer des Halleschen FC nach seinem Gemütszustand zu befragen. Nach dem 1:6-Debakel am Vorabend bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München stand vor allem ein Thema im Raum: Bleibt Ziegner HFC-Trainer - oder muss er gehen?

Zu diesem Zeitpunkt wusste der 42-Jährige noch nicht, wie es mit ihm weitergeht. Erst am Abend herrschte Gewissheit: Ziegner darf vorerst weitermachen. Mindestens bis Sonntag. Dann aber muss gegen die SpVgg Unterhaching (Anstoß: 14 Uhr) eine - wie HFC-Sportdirektor Ralf Heskamp in einer Pressemitteilung erklärte - "entsprechende Leistung" folgen.

Doch was heißt das nun genau? Auf jeden Fall müssen die HFC-Kicker zu alter kämpferischer Stärke zurückfinden, dürfen sich nicht noch einmal so kampflos ergeben wie am Montag in München. Da standen die HFC-Kicker tatenlos daneben, machten es den Bayern-Bubis allzu einfach. Am Ende stand - fast schon folgerichtig - die höchste HFC-Niederlage der eigenen Drittliga-Geschichte.