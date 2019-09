Fußball | 3. Liga HFC reist zum Spitzenspiel nach Ingolstadt

8. Spieltag

Mit Spannung wird am Sonntag (15.09., 13.00 Uhr) das Topspiel des achten Spieltags erwartet, denn dann heißt es in Ingolstadt: Dritter gegen Zweiter, FCI gegen HFC. Vor allem Halle hat mit zuletzt zwei Liga-Siegen in Serie überzeugt und rechtfertigt so den aktuell zweiten Tabellenplatz. Dennoch tritt Trainer Torsten Ziegner beim Thema Erwartungshaltung leicht auf die Bremse.