Ein Höhepunkt jagt bei Dynamo Dresden in diesen Tagen den nächsten: Nur vier Tage nach dem Pokal-Coup von Montag gegen Zweitligist Hamburger SV sind die Schwarz-Gelben am Freitag (18.09.2020, 17:45 Uhr, im Ticker und der SpiO-App) auf dem legendären Betzenberg in Kaiserslautern gefordert. Nicht zur irgendeinem Spiel: Der FCK und Dynamo eröffnen am Freitag die Drittliga-Saison.