Rico Schmitt war dieser Tage im Fanhaus Jena zu Gast. Zwischen Fotos und Fanschals traf sich der Trainer von Carl Zeiss Jena mit Anhängern des Fußball-Drittligisten, um in Erinnerungen zu schwelgen. Auf einem Fernsehschirm flimmerten Bilder vom 13. Mai 1981 - jenem Tag, der als Höhepunkt in die Jenaer Vereinsgeschichte einging. Die Thüringer trafen im Finale des Europapokals der Pokalsieger auf Dinamo Tiflis - und zwar im Rheinstadion Düsseldorf. Am Samstag nun gibt es beim Drittliga-Spiel gegen den KFC Uerdingen ein Wiedersehen mit der einstigen Final-Stadt.

Schmitt hörte sich die Geschichten gespannt an. Am Ende zeigte auch er eine gewisse Vorfreude auf die Partie - trotz der aktuell miserablen sportlichen Situation: "Das ist ein zusätzlicher Anreiz, mit einer Masse an Fans das Spiel zu einem Heimspiel machen." 1.500 Jenaer werden in Düsseldorf erwartet - deutlich mehr als damals.