Der 33-Jährige habe "Großartiges für den Verein geleistet", betonte Magdeburgs Trainer Christian Titz auf der Pressekonferenz am Freitag. Dennoch wolle man zukünftig neben dem in der Spitze gesetzten Kai Brünker "ein anderes Element mit mehr Geschwindigkeit und Kombinationsspiel reinbringen." Einen gebührenden Abschied wird Beck am letzten Spieltag in der heimischen Arena gegen Unterhaching dennoch erhalten. Zuvor liegt der Fokus beim FCM aber auf der Auswärtspartie in Uerdingen.

Darüber hinaus winkt die Einstellung einer historischen Bestmarke. Gewinnt man auch in Uerdingen, wäre es Magdeburgs 6. Auswärtssieg in Folge. Das schaffte in der Drittliga-Historie bislang nur der Karlsruher SC in der Saison 2012/2013. Die Zeichen dafür stehen gut, was nicht nur mit der fabelhaften Form des FCM zusammenhängt: Uerdingen hat als einziges Team in der 3. Liga in diesem Jahr noch kein Heimspiel gewonnen. Mittlerweile warten die Krefelder seit 10 Heimpartien auf ein Erfolgserlebnis. Allerdings trägt der KFC in dieser Saison auch nicht wirklich Heimspiele aus. Infolge der Sanierung der Grotenburg spielte man zunächst in Duisburg und Düsseldorf. Mittlerweile tritt Uerdingen in Lotte an.