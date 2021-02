Der FSV Zwickau ist immer noch in der Warteschleife. Ob und wo das Spiel der Westsachsen am Sonnabend (13. Januar) gegen den KFC Uerdingen stattfindet, ist bis zur Stunde noch offen. Der MDR hakte bei Uerdingens Medienleiter Andre Schahidi nach, der am Donnerstagnachmittag nur die Auskunft geben konnte, dass im Laufe des Tages eine Entscheidung fallen werde.

Nichtdestotrotz bereiten sich die Zwickauer auf die Partie bei den Uerdingern vor. Wo auch immer. FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth bezog dazu bei der virtuellen Pressekonferenz am Donnerstag Stellung. "Wir haben an offiziellen Statements noch keine anderen Infos als gestern und vorgestern. Das heißt für uns, dass das Heimspiel des KFC Uerdingen in Düsseldorf ausgetragen wird. Wir kennen die Diskussion, eine offizielle Mitteilung ist noch nicht an uns herangetragen worden. Wir planen so, dass wir am Samstag spielen. Wir bereiten uns auch so vor, trainieren morgen noch einmal und machen uns auf den Weg."



Nach Angaben von Wachsmuth habe man "zwei Hotels in Düsseldorf geblockt" und sich schon einmal "vorsorglich um Unterkünfte in Lotte gekümmert, aber nur ein bisschen auf Zuruf".