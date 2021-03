Was ein paar Wochen doch verändern können. Der FSV Zwickau stand Ende Februar nur fünf Punkte vor der Abstiegszone, doch dann folgte eine Serie mit einem Remis und drei Siegen, die bei den Westsachsen eine gehörige Portion Selbstvertrauen zutage gebracht hat. Durch die zuletzt starken Leistungen und die entsprechende Ausbeute steht das Team von Cheftrainer Joe Enochs mittlerweile auf dem 9. Tabellenplatz.

Joe Enochs hat Respekt vor dem KFC

Diesen Trend will Enochs gern fortsetzen, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte. Dennoch weiß der FSV-Trainer, dass mit dem KFC Uerdingen ein gewaltiger Brocken auf seine Mannschaft wartet. Der 16. Tabellenplatz kann darüber nicht hinwegtäuschen. Zuletzt gab es zwei Siege in Folge. "Sie haben Spieler, die erste oder zweite Liga gespielt haben. Gerade in der Offensive haben sie viele sehr ordentliche Spieler und hinten mit Lukimya als Kapitän einen Bundesliga-erfahrenen Spieler", so Enochs. Joe Enochs warnt, sich nicht vom Tabellenplatz des Gegners täuschen zu lassen. (Archiv) Bildrechte: imago images/Revierfoto

Nils Miatke: "Brauchen noch Punkte"

Auch Nils Miatke, der zuletzt durch starke Leistungen auf der linken Seite überzeugte, ist von der Qualität des kommenden Gegners überzeugt. "Uerdingen gehört von der Qualität nicht da unten hin. Sie haben sich jetzt aber auch gefangen", so Zwickaus Nummer 28 im Interview mit "Sport im Osten". Dennoch müsse man in den Köpfen behalten, dass man noch nicht aus dem Abstiegskampf raus sei. "Wir brauchen noch ein paar Punkte", so Miatke.