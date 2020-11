Es wird mal wieder Zeit für einen Dreier! Zwar überzeugte der Hallesche FC in den letzten drei Partien, holte aber gegen Hansa Rostock, beim MSV Duisburg und zuletzt gegen den 1. FC Kaiserslautern jeweils nur einen Zähler. "Jeder Punkt kann am Ende wichtig sein. Aber mit Siegen kommt man in der Tabelle schneller vorwärts", weiß auch HFC-Trainer Florian Schnorrenberg. Der letzte Dreier liegt jetzt schon einen Monat zurück, am 24. Oktober beim 3:2 beim VfB Lübeck. Schon am Dienstag, es ist die zweite von drei englischen Wochen, geht es zum KFC Uerdingen.