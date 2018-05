Nach dem vorzeitigen Klassenerhalt in der ersten Drittliga-Saison trifft der FC Carl Zeiss Jena am Pfingstmontag (21. Mai) im Finale des Landespokals auf die BSG Wismut Gera. Für den Fünftligisten aus der NOFV-Oberliga Süd ist das Endspiel ein echter Höhepunkt der Vereinsgeschichte: Leider mit einem faden Beigeschmack aufgrund vorrausichtlich niedriger Zuschauerzahlen im Erfurter Steigerwaldstadion.

Große Teile der Jenaer Fans haben bereits angekündigt, nicht in die Thüringer Landeshauptstadt fahren zu wollen, sondern das Spiel stattdessen auf einer Leinwand am Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena zu verfolgen. Die Jenaer Südkurve lehnt den durch den Thüringer Fußball-Verband festgelegten Finalspielort Erfurt, ab. Verlierer sind dadurch bereits vor Anpfiff beide Clubs, da sie prozentual an den Einnahmen der Partie beteiligt werden.