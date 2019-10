"Viktoria macht es als Aufsteiger bislang sehr gut. Ich kenne die Mannschaft gut, schon zu Regionalligazeiten hatten sie eine drittligafähige Mannschaft", sagte denn auch FCM-Coach Stefan Krämer in der Pressekonferenz am Mittwoch. In der Saison 2017/18 war der 52-Jährige mit seinem damaligen Verein KFC Uerdingen auf die Kölner getroffen, man trennte sich 1:1 und später stieg Krämer mit Uerdingen in die 3. Liga auf – was ein Jahr später auch der Viktoria gelang.