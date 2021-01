Es war zwar nur ein Anfang, aber immerhin. Mit dem 2:0 bei der SpVgg Unterhaching schaffte der FCM den ersten Dreier seit Ende November (1:0 in Zwickau). "Es war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung", meinte auch Hoßmang bei der Pressenkonferenz vor den Spiel gegen Duisburg am Dienstag (19.01.2021), "die Jungs haben das in vielen Phasen des Spiels gut gemacht."



Besonders freute den Trainer die Spielfreude seines Teams, was man auch daran sehen konnte, wie die Tore aus dem Spiel heraus erzielt wurden. "Das gilt es, in Duisburg zu bestätigen", forderte Hoßmang. "Wir wollen den Schwung mitnehmen."