Viel Zeit zum Nachdenken über die Leistung nach der durchaus überraschenden Punkteteilung gegen den TSV Havelse bleibt dem 1. FC Magdeburg nicht. Denn bereits 74 Stunden nach dem Abpfiff am Sonntag wird schon der nächste Anpfiff erfolgen - diesmal in Duisburg (Mi., ab 19 Uhr im Liveticker und in voller Länge im Web-Radio hören). Und auch der Traditionsverein vom Niederrhein ist in einer schwierigen Lage. Der langjährige Bundesligist kämpft gegen den Abstieg in die Regionalliga.