Lenk: "Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, Aggressivität"

Lenk will dabei vermeintlich verloren gegangene Tugenden wieder aktivieren. "Der FSV hat sich durch die elementaren Dinge Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, Aggressivität gegen den Ball ausgezeichnet. Das sind ein paar Punkte, die uns in der letzten Zeit ein stückweit abhandengekommen sind", erklärte der 38-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag (09.02.2023).

Lenk: "In jeder Situation hellwach" Bildrechte: IMAGO / Picture Point Was das konkret für das Duell beim Meidericher SV bedeutet, erklärt Lenk so: "Da gilt es anzusetzen, dass wir gegen den Ball einen Tick besser arbeiten, dass wir in jeder Situation hellwach sind, dass wir stabiler im Zweikampf sind und vielleicht auch schaffen, hinten zu Null zu spielen. Dann kriegen wir vielleicht vorn auch die eine oder andere Chance."

Wiedersehen mit Ex-FSV-Trainer Ziegner

Beim MSV steht der Ex-Zwickauer Ziegner an der Seitenlinie. Bildrechte: IMAGO/Eibner Mit Duisburg und Zwickau treffen der Drittliga-Zwölfte und der -17. aufeinander. Mit 26 Punkten liegt der MSV nur sechs Zähler vor dem FSV. Trainiert werden die Westdeutschen von einer Zwickauer Legende: Torsten Ziegner, drei Jahre als Spieler und sechs Jahre als Trainer bei den "Schwänen", ist seit Mai 2022 sportlicher Verantwortlicher bei den "Zebras".

Lenk warnt vor Duisburg