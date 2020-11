Jubel in Schwarz-Gelb: Am vergangenen Mittwoch gewann Dynamo mit 2:0 gegen Unterhaching. Es war der dritte SGD-Sieg in Serie. Bildrechte: imago images/Eibner

"Wir haben gezeigt, was wir können und dass man uns ernst nehmen muss", stellte Cheftrainer Markus Kauczinski seiner im Sommer vollkommen neu zusammengestellter Mannschaft auf Dynamos Freitagspressekonferenz ein zufriedenes Zwischenzeugnis nach dem noch nicht ganz absolvierten ersten Drittel der Saison. "Das ist eine ganz gute Basis", registrierte auch Zentrumsabräumer Paul Will, ohne in Euphorie zu verfallen. Aber "jeder ist heiß darauf, an der Serie weiterzuarbeiten." Die Gelegenheit dafür bietet sich am Sonntagmittag auswärts beim um 15 Tabellenplätze tiefer angesiedelten MSV Duisburg.



Der Um-ein-Haar-Aufsteiger der Vorsaison hat bereits einen Trainer verschlissen. Gino Lettieri, der den MSV 2015 bereits in die 2. Bundesliga geführt hatte, übernahm das Amt von Torsten Lieberknecht. "Momentane Tabellenstände sind nicht immer aussagekräftig", entgegnete Kauczinski strikt all jenen, die es dennoch wagen könnten, die "Zebras" zu unterschätzen. Man dürfe sich nicht täuschen lassen, mahnte der gebürtige Gelsenkirchener. Duisburg habe "individuelle Klasse, tritt sehr robust auf, ist zuletzt wieder kompakter geworden und wird uns Probleme bereiten."