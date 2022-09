Als Sebastian Mai nach dem Auswärtsspiel seiner Duisburger in Zwickau ins MDR-Mikrofon polterte, wurde seine Enttäuschung über Ex-Verein Dynamo Dresden deutlich: "Ich bin echt froh, in Duisburg zu sein, weil ich wieder den Sebastian ausleben kann, der ich bin – ohne irgendwelche Hintergrundscheiße, die da abgelaufen ist." Der Frust darüber, dass der Vertrag des Ex-Kapitäns nicht verlängert wurde, saß tief. Einige Wochen danach klingt Mai versöhnlicher: "Das Gefühl, zu Hause zu sein, kann man in einer anderen Stadt nur schwer ersetzen", klagt der gebürtige Dresdner.