Trainer David Bergner wird noch einmal alles versuchen, um den drohenden Abstieg zu verhindern. Ein Dreier gegen den Favoriten SV Wehen Wiesbaden wäre ein Anfang.

Es läuft einfach nicht beim Chemnitzer FC. Schon seit Wochen bekommen die Himmelblauen keinen vernünftigen Auftritt auf fremden Rasen hin und stecken tief im Tabellenkeller fest. Die Elf von Trainer David Bergner bekam in den vier Auswärtsspielen 14 Gegentore. Die Spitze des Eisberges bildete die bittere 1:3-Niederlage beim "Sechs-Punkte-Spiel" gegen die Sportfreunde aus Lotte. Dazu kommt noch ein schwerwiegender Ausfall für die nächsten Spiele von Stürmer-Ass Daniel Frahn, der in der Lotte-Partie mit der Gelb-Roten Karte vom Platz flog. Auch die Chemnitz-Fans zeigten sich von ihrer "schlechten" Seite und versuchten zwischenzeitlich den Platz zu stürmen. Die Nerven liegen also völlig blank bei den Sachsen, welche nun schon sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer haben und auf ein kleines Wunder hoffen müssen. Am Dienstagabend (19 Uhr) gastiert unter Flutlicht der SV Wehen Wiesbaden in der Chemnitzer Arena. Die Hessen spielen eine starke Rückrunde und wurden dieses Jahr nur einmal bewzungen. Mit 59 Punkten und nur 28 Gegentoren (Bestwert in der 3. Liga) belegen die Wiesbadener derzeit den Aufstiegsrelegationsplatz und gehen als klarer Favorit in die Partie. Das dennoch etwas gehen könnte für den CFC, bewies das Hinspiel. In diesem führten die Sachsen lange Zeit in Unterzahl mit 1:0 und mussten erst in der 87. und 90.+2 Minute die späten Gegentore hinnehmen.