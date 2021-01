Am Mittwoch will der FSV an die starke zweite Halbzeit des Lübeck-Spiels anknüpfen. "Wenn wir das schaffen, sind wir schwer zu schlagen", glaubt Trainer Joe Enochs, der nach dem zweiten Heimsieg wieder fester im Sattel und weiß: "Ingolstadt ist eine absolute Spitzenmannschaft. Wenn wir gewinnen wollen, dürfen wir die erste Halbzeit nicht verschlafen."

Zwickau hat erst 15 Spiele absolviert und damit teilweise drei Spiele weniger als die Konkurrenz. Läuft der Januar wie am Schnürchen, kann sich der FSV aller Abstiegssorgen entledigen und ins gesicherte Mittelfeld klettern. Eine lange Glückssträhne hatte der FSV in dieser Saison noch nicht. Noch nie wurden zwei Spiele in Serie gewonnen. Wird also Zeit. "Unser Ziel muss es sein, Heimspiele zu gewinnen, egal gegen welchen Gegner. Wir müssen Ingolstadt unser Spiel aufzwingen, hellwach und aggressiv sein", forderte Ronny König im Talk mit "Sport im Osten" am Dienst. Der Stürmer ist mit 37 der älteste Spieler in der 3. Liga, aber immer noch Feuer und Flamme. "Ich freue mich auf jedes Training und denke noch nicht ans Aufhören." Die vielen englischen Wochen sind für den „King“ eher Genuss statt Qual. "Spielen, regenerieren, spielen – das ist doch ein schöner Rhythmus", lacht der beste FSV-Torschütze (4 Treffer), der jüngst sein 50. Drittliga-Tor erzielte.