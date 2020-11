Gegen den 1. FC Magdeburg verloren die "Schwäne" durch einen Sonntagsschuss am Samstag. FSV-Stürmer Ronny König traf in der Endphase das Aluminium und sagte dem MDR: "Es kommt alles zusammen, Magdeburg war griffiger." Die Aktionen seien "schlampig" gewesen, ergänzte Enochs. Chancen hatte der FSV in den letzten Spielen genug, nur die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte. Zwickau wartet seit dem Sieg in Dresden (20. Oktober) auf einen Dreier und steht nur wegen der besseren Tordifferenz auf einem Nichtabstiegsplatz.