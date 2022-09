In Essen trifft der FCE auch auf seinen langjährigen Ex-Spieler Clemens Fandrich. Der Mittelfeldspieler trug sechs Jahre lang das "Veilchen"-Trikot und absolvierte in dieser Zeit 185 Spiele. Nach dem Abstieg konnte sich nicht auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt werden, weil Fandrich wegwollte.

"Mit Clemens habe ich ein, zwei Gespräche geführt und klar signalisiert, dass ich mit ihm weiterarbeiten möchte. Er hat aber in allen Gesprächen gesagt, dass er nicht mehr in Aue spielen will. Da ist zu viel vorgefallen in der Abstiegssaison", erklärte Rost. Weitere Details wolle er nicht sagen, da könne man ja auch mal Pavel Dotchev fragen, konnte er sich eine kleine Spitze nicht verkneifen.