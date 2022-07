Deshalb wird die wichtigste Personalie wohl Trainer Timo Rost sein. Mit Aufstiegen kennt Rost sich aus, zuletzt gelang es ihm in der vergangenen Saison – da allerdings mit Bayreuth von der Regionalliga Bayern in die 3. Liga. Ihm muss es gelingen, aus den zahlreichen Neuankömmlingen ein fähiges Team zu formen. Und obwohl der Trainer einen sehr offensivbetonten Stil pflegt, müssen besonders die vielen eingekauften Abwehrspieler schnell funktionieren. Nicht nur zeigte Freiburg-Stürmer Vincent Vermeij (11 Tore) in der letzten Spielzeit phasenweise starke Spiele. Die Abwehr spielt auch eine große Rolle, weil in den kommenden neun Spieltagen mit Osnabrück, Mannheim, Wiesbaden, Saarbrücken, Dresden und 1860 München nahezu alle Aufstiegsfavoriten auf die Erzgebirger warten.