Fußball | 3. Liga Teamcheck 1. FC Magdeburg: Mit Vollgas Richtung zweite Liga

21. Spieltag

Der 1. FC Magdeburg spielt in der dritten Liga eine grandiose Saison und hat den Aufstieg fest im Blick. Seit über zwei Monaten hat der FCM nicht mehr verloren und steht völlig zurecht an der Tabellenspitze. In der aktuellen Form deutet wenig darauf hin, dass das Team von Christian Titz in der nächsten Saison nicht in der zweiten Bundesliga spielen wird.