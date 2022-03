Die Enttäuschung war den FSV-Spielern anzumerken. Nachdem die Sachsen am vergangenen Spieltag gegen den Favoriten 1860 München zur Halbzeit mit 1:0 führten, fiel das Team nach einer roten Karte zu Beginn des zweiten Durchgangs auseinander und wurde mit 1:3 vom Rasen geschickt. Erneut ließ die Truppe von Trainer Joe Enochs wichtige Punkte gegen den drohenden Abstiegskampf liegen, vom dem die Zwickauer schleichend angezogen werden.

FSV-Verteidiger Nils Butzen betonte nach dieser Niederlage bei FSV TV aber: "dass die Mentalität in der Mannschaft stimmt". Auch Stürmer Dominic Baumann gibt sich bei angriffslustig und sieht in Freiburg "eine spielstarke Mannschaft, wo wir viel gegen arbeiten müssen, aber das liegt uns", so der 26-jährige gegenüber Radio Zwickau. Nun muss die Enochs-Elf aber auch auf dem Platz zeigen, dass sie es ernst meint.