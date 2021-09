Emotionaler Abschied der Freiburger Profis

Kein Stadion war zuletzt öfter in aller Munde. Das Dreisamstadion hat ausgedient. 21 Bundesligasaisons spielte der SC Freiburg in seinem Wohnzimmer. Kein Ort in Freiburg war so nahe am gallischen Dorf wie das Dreisamstadion. Trainer Christian Streich vergoss nach dem letzten Spiel (3:0 gegen Augsburg) am Samstag Tränen. Tränen, die mit Wehmut und Nostalgie zu tun hatten und vielleicht auch mit etwas Sorge, dass der Charme, den Freiburg durch das Dreisamstadion hatte, in der neuen top-modernen Arena verloren geht.

Tempo auch beim Duschen

Auf dem abschüssigen und zu kurzem Platz dürfen nun allein die Talente spielen. Und damit auch der Hallesche FC, der nach mehr als 30 Jahren mal wieder nach Freiburg reist und dabei andere Wege geht. Nicht wie üblich mit dem Bus, startet Halle am Freitag nach dem Abschlusstraining mit der Bahn nach Freiburg. "Wenn alles glatt geht, sind wir zwei Stunden schneller als mit dem Bus", rechnete Trainer Florian Schnorrenberg am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor. Direkt nach dem Abpfiff muss der HFC zurück zum Bahnhof, ansonsten fährt der ICE über Frankfurt nach Halle ohne die Drittliga-Spieler ab.

Hochtalentierte Mannschaft mit viel Tempo

Den Zeitdruck nimmt der HFC gern in Kauf, "wenn du am Vortag acht Stunden plus x im Bus sitzt, kannst du keine Höchstleistung bringen", so Schnorrenberg. Halle wird bei den Jungspunden aus Freiburg – nur drei sind älter als 25 – wieder eine sehr gute Leistung brauchen. Schnorrenberg sprach von einem "talentierten spielstarken Gegner, der mit viel Tempo kommt". Es sei schwer, das Team zu lesen, weil sich die Personalien bei U-Mannschaften stark verändern. Freiburgs Coach Thomas Stamm setzte in den ersten zehn Spielen mehr als 30 Spieler ein und dürfte im Vergleich zum 0:0 in der Vorwoche beim FSV Zwickau wieder rotieren. Claudio Kammerknecht und Enzo Leopold sind ins Teamtraining zurückgekehrt und könnten am Samstag eine Rolle spielen.

Die Wade - Fragezeichen hinter Derstroff

Beim HFC gab es unter der Woche den nächsten personellen Rückschlag. Das ohnehin schon ellenlange Lazarett ist größer geworden. Julian Derstroff musste das Training mit Problemen in der Wade abbrechen, ob er mit im Zug sitzen wird, ist unklar. Dagegen ist Louis Samson nach wochenlanger Verletzungspause zurück im Training, aber wohl noch keine Option für die Startelf.

In Freiburg nachlegen

Halle wird im Duell gegen Tabellen-16., dem erst sieben Saisontore glückten, auch auf Treffer seines Mittelstürmers Terrence Boyd hoffen. Der Deutsch-Amerikaner erzielte in bislang 76 Drittligapartien für Halle 35 Tore, das letzte am vergangenen Spieltag gegen Magdeburg. Das wichtigste Spiel in dieser Saison hat der HFC erfolgreich bestritten. In Freiburg soll nachgelegt werden. Terrence Boyd bestritt sieben Bundesligaeinsätze für den SV Darmstadt 98, beim Duell in Freiburg fehlte er aber wegen einer Verletzung am Sprunggelenk. Bildrechte: IMAGO / Eibner